CELJE Zoper Abramova podali zahtevo za preiskavo

S celjskega okrožnega državnega tožilstva so sporočili, da so podali zahtevo za preiskavo zoper 29-letnega Ljubljančana Sebastiena Abramova, ki ga sumijo umora iz nizkotnih nagibov in na zahrbten način. V zvezi s tem so predlagali tudi pripor, ki ga sicer že prestaja v zadevi »odrezana roka«, vendar ga zaradi suma umora v priporu lahko obdržijo dve leti. Pripor predlagajo zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.

Pred štirimi leti je v Pernovem pri Žalcu med čiščenjem orožja, za katerega je sicer imel dovoljenje, s polavtomatsko puško ustrelil partnerko Saro Veber. Sprva so domnevali, da je šlo za nesrečo, a so sčasoma ugotovili neskladja med stanjem na kraju dogodka in navedbami osumljenca, ki s preiskovalci sicer ni želel sodelovati.

PŠ