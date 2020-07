CELJE Znova prijeli razpečevalca otroške pornografije

Celjski kriminalisti so zaradi posredovanja posnetkov spolne zlorabe otrok znova prijeli in kazensko ovadili 24-letnika z območja Celja, ki je bil za enaka kazniva dejanja ovaden že lani (konec leta mu je sodišče izreklo deset mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo dveh let) in spomladi letos.

Sumijo ga posedovanja, prikazovanja, izdelave in posredovanja pornografskega gradiva. Aprila je po elektronski pošti pošiljal slikovno gradivo, kjer sta spolno zlorabljena neznana dečka, mesec kasneje pa je fotografije spolne zlorabe neznanih otrok razpečeval po Facebook Massengerju. V juniju se v hišni preiskavi na njegove domu našli še dva mobilnika s preko 1200 videoposnetki in več kot 900 slikami otroške pornografije. Domnevajo, da je gradivo razpošiljal po več družbenih omrežjih in aplikacijah.

(fotografija je ponazoritvena)

PŠ