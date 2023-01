CELJE Zgorel je Plevčakov hrast

Na videz suhoparno poročilo centra za obveščanje, ki pravi, da je drugega januarja na Podjavorš kovi v Celju gorelo drevo, celjski poklicni gasilci pa so ob pomoči kolegov PGD Škofja vas ogenj pogasili, drevo pa zaradi varnosti podrli, sprva ni vzbudilo velikega zanimanja, dokler se ni izkazalo, da je za vedno izgubljen Plevčakov hrast.

Gre za spomeniško zaščiteno tristoletno drevo na Hudinji, od katerega je sicer ostalo le še deblo, saj se je pred leti posušilo. V času okoli novoletnih praznovanj je bilo zaznati povečano število požarov v naravnem okolju, zato je Plevčakov hrast morda uničen zavoljo kakšnega pirotehničnega izdelka, ki ga je zadel, lahko bi šlo za namerni požig ali pa zgolj nesrečno naključje, bodisi slučaj.

Veljal je za starosto celjskih mestnih gozdov. Ob njem so posadili mladi hrast, ki je njegov neposredni potomec, ki naj bi predvidoma dosegel dimenzije predhodnika. Drevo je dobilo ime po nekdanji celjski domačiji Plevčakovih, za naravno vrednoto lokalnega pomena so ga razglasili v začetku leta 2007, naravni spomenik so obdali z ograjo in namestili informacijsko tablo.

PŠ