Celje: Zdravniki so z vsebino aneksa zadovoljni

Sredi marca je 15 družinskih zdravnikov v celjskem zdravstvenem domu napovedalo odpoved pogodb s prvim majem, svojo namero so nato zamrznili do začetka junija. Prejšnji ponedeljek so se zbrali na sestanku in preučili predlog vlade. Kot je pojasnil strokovni vodja v Zdravstvenem domu (ZD) Celje Marko Drešček, so zdravniki z vsebino aneksa zadovoljni, kar kaže na to, da je vlada začela z nekim sodelovanjem s stroko družinske medicine. Glede tega so optimistični.

Ob tem je dodal, da zdravniki pričakujejo od vlade, da bo poskrbela tudi za tiste obljube ki jih je dala ob teh količnikih; administrativne razbremenitve, ukinitev kaznovalne politike ZZZS ter ustrezno financiranje timov. Več pa v sredinem Celjanu.