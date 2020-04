Celje: Zaščitne maske in vlažilni robci ne sodijo v straniščno školjko

V celjski družbi Vodovod-kanalizacija opozarjajo, da nepravilno odloženi odpadki povzročajo zamašitve v njihovem kanalizacijskem sistemu. Eni izmed takšnih odpadkov, ki se v zadnjem času pogosteje znajdejo v njihovem sistemu so maske in vlažilni robčki.

Vse uporabnike kanalizacijskega sistema zato opozarjajo, da vlažilni robčki, zaščitne maske in drugi higienski proizvodi, ne sodijo v straniščno školjko oziroma kanalizacijo, temveč med mešane komunalne odpadke, to je v zelen zabojnik. Ti odpadki v sistemih povzročijo zamašitve in možnost izpada delovanja naprav. Vse občane v Mestni občini Celje ter občinah Vojnik, Dobrna in Štore pozivajo, da ravnajo odgovorno in ne povzročajo dodatnih težav pri izvajanju storitev v teh tako ali tako že zaostrenih pogojih dela.