CELJE Zaradi poskusa umora pridržali Šentjurčana

Celjski kriminalisti so prijeli 32-letnega moškega, ki ga sumijo poskusa umora partnerke in mladoletne hčere.

Po naših podatkih osumljenec (ime hranimo v uredništvu) prihaja iz območja Šentjurja in je v preteklosti že prišel navzkriž z zakonom.

Policija je za primer izvedela potem, ko so jih iz celjske bolnišnice predsinočnjim obvestili, da so na zdravljenje sprejeli 36-letno žensko in njeno mladoletno hči, pri čemer je obstajal sum, da sta zaužili neznano (verjetno zelo strupeno) snov.

Po preverjanju okoliščin so osumljenca aretirali včeraj zjutraj. Več podatkov naj bi policija sporočila v ponedeljek.

PŠ