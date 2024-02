CELJE Zaradi mamil in neprimernega bivališča so ji vzeli otroka

Policisti bodo kazensko ovadili 47-letno Celjanko, ki jo sumijo kaznivih dejanj, povezanih z mamili, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja z njo, prekrškovno pa se bo morala zagovarjati zaradi kršitve zakona o živalih.

V hišni preiskavi so v njenem stanovanju odkrili manjšo količino drog, več uporabljenih igel, s katerimi bi se otrok lahko ranil, saj so bile v njegovem dosegu, zanemarjeno stanovanje za bivanje otroka s posebnimi potrebami ni bilo primerno, niti ogrevano.

Celjski center za socialno delo je zavoljo nevzdržnih življenjskih razmer materi začasno odvzel otroka in ga namestil v varno okolje.

Našli so tudi pasnega mladiča, ki je bil brez ustreznih listin in neprimerno negovan. Uslužbenca sta žival odvzela in ga začasno namestila v karanteno.

PŠ