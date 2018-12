CELJE Zapora še ne bodo selili, temveč ga prenovili

Ker imajo prednost nekateri drugi projekti, večkrat napovedane selitve celjskih zaporov na obrobje mesta (zgradili naj bi nov zaporniški kompleks pri avtocestnem izvozu Celje-vzhod) vsaj še nekaj let ne bo. Uprava celjskega zavoda se je letos zato lotila obnove dela dotrajanih prostorov več kot 200 let stare zaporniške zgradbe.

Tako so kaznjencem obnovili kopalnice, tudi veliko kopalnico za deset oseb, pravosodnim policistom in drugim uslužbencem pa je na voljo nova čajna kuhinja, adaptirali so še del pisarniških prostorov. V letu 2019 bo na vrsti obnova kuhinje, kar bo eden večjih projektov.

Tudi v Celju so se – podobno kot v drugih slovenskih jetnišnicah – soočali s pomanjkanjem paznikov. Nekako so še uspevali nadomeščati odhode in upokojitve, novih delovnih mest pa jim država ni odobrila. Zdaj naj bi si skušali pomagati z reaktivacijo upokojenih pravosodnih policistov, ki bi delali z omejenimi obveznostmi in pristojnostmi. Zaenkrat sta se za vrnitev na delovno mesto odločila dva upokojena pravosodna policista.

PŠ