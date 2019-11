Celje: Zagovorništvo otrok krepi njihov glas

V dvorani Barbare Celjske v Knežjem dvoru je okrog 50 različnih strokovnjakov, sodnikov, strokovnjakov centrov za socialno delo, učiteljev, vzgojiteljev, policistov, strokovnih delavcev ter predstavnikov nevladnih organizacij, slišalo, zakaj v primerih, ko se odloča o otrokovi prihodnosti, dobro postaviti zagovornika otroka.

Predstavili so inštitut zagovorništva, ki kot posebna organizacijska enota pri Varuhu človekovih pravic deluje že 12 let. »Zelo sem vesel, da je ekipa, ki dela v naši instituciji aktivna, da se zagovorništvo širi po Sloveniji. Trenutno imamo 63 zagovornikov,« je pojasnil varuh človekovih pravic, Peter Svetina.

Prav v času zadnjih v dveh let je zagovorništvo v Celu upadlo. »To povezujemo s tem, da je morda prišlo do premajhnega poznavanja zagovorništva, ravno temu pa so namenjene tudi naše predstavitve,« pravi.

»Zagovornik ni zakoniti zastopnik otroka, ni sodni izvedenec, ki bi ocenjeval, kaj je za otroka dobro. Omogoča samo, da se sliši glas otrok v postopkih in drugih zadevah, s tem pa je lahko odločanje o njihovih koristih lahko kvalitetnejše in brez odlašanja,« opozarja Svetina.

Od leta 2007 pa do danes območje Celja ni izstopalo po številu primerov, na letni ravni je to en primer letno, kar je zelo malo v primerjavi z drugimi območji Slovenije. Na skupnem Celjsko – Koroškem območju in v Zasavju, kjer zagovorništvo koordinira ena koordinatorica, je bilo od leta 2017 dodeljenih 14 zagovornikov