Ne kaj po 13.uri je v Pečovniku zagorel objekt čistilne naprave. Celjski poklicni gasilci so s pomočjo prostovoljnih gasilcev iz Zagrada in Pečovnika močan ogenj, ki se je razširil iz jaška, uspeli pogasiti, objekt pa prezračiti in pregledati s termovizijsko kamero in plinskim detektorjem. Zagorelo je na strehi upravne zgradbe, ki bo po odredbi gasilcev do nadaljnega brez elektrike. Poškodovanih ni bilo, gmotno škodo (uničena elektro in ostala inštalacija) še ugotavljajo.

(slika je simbolična)

PŠ