Celjski poklicni gasilci so ponoči nekaj po tretji uri na Opekarniški v Celju gasili požar, ki je zajel skladiščni šotor, v katerem so bili avtodomi, motorna kolesa, pnevmatike in nekaj druge opreme.

Na tej lokaciji deluje podjetje za izposojo počitniških vozil.

Šotor je uničen, vzrok požara preiskovalci še ugotavljajo. Gmotna škoda bo velika, o poškodovanih ne poročajo.

PŠ, foto FB Cjele