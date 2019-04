CELJE Začetek sojenja za smrtno delovno nesrečo na celjski tržnici

Z zagovori se je na celjskem okrožnem sodišču danes začela glavna obravnava za delovno nesrečo pri gradnji celjske tržnice pred desetimi leti. Šesterica na čelu s prvoobtoženim Ernestom Pušnikom (na sliki skrajno levo) naj bi bila kriva za smrt dveh delavcev iz BIH, ki ju je pod seboj pokopala jeklena konstrukcije. Eden je umrl na kraju dogodka, drugi v celjski bolnišnici.

Do nesreče je prišlo, ko so zaradi napačne montaže morali zamenjati nosilne stebre, upravljalec avtodvigala pa je z verigo porušil konstrukcijo, ta je padla na delavca, ki se na tem območju ne bi smela zadrževati. Prvoobtoženi Pušnik pravi, da je storil vse potrebno in odgovornost vidi v izvajalcu konstrukcije družbi Kravanja, delno pa tudi pri varnostnem nadzoru delovišča.

»Bil sem odgovoren za rušenje starega objekta tržnice ter zemeljska, zidarska in tesarska dela, nisem pa bil vodja gradbišča, kakor piše v obtožnicc, saj za to nimam niti ustrezne izobrazbe. Glede na obsežnost in zapletenost primera utegne sojenje trajati več let.

