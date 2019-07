CELJE Začetek gradnje pločnika Šmarjeta-Škofja vas

Do konca meseca naj bi gradbinci naposled zasadili prve lopate za ureditev enega najnevarnejših cestnih odsekov med Šmarjeto in Škofjo vasjo. Čeravno zadnja leta na njej ni bilo smrtnih primerov, pa so šolarji, ki vsakodnevno uporabljajo cesto, vendarle preveč izpostavljeni nevarnosti. Cesta nima pločnika in kolesarske steze, zato so morali do šolskega avtobusa hoditi ob robu cestišča.

Odsek državne ceste od Hudinje do Škofje vasi so pred 17 leti obnovili, a to ne zadošča več. Izvajalec bo tako obnovil približno kilometer dolg odsek, na ovinku, kjer je križišče s Tumovo cesto, je predvideno krožišče, ki bo največ pripomoglo k izboljšanju prometne varnosti. Mestna občina Celje bo za rekonstrukcijo ceste iz proračuna primaknila 30 odstotkov potrebnih sredstev, financirala bo graditev pločnika, kolesarske steze in postavitev javne razsvetljave.

Rekonstrukcija bo stala približno 2,2 milijona evrov, najnujnejša dela naj bi končali še letos.

Več preberite v Celjanu.

PŠ