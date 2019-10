Celje: Začetek cepljenja proti sezonski gripi

V Zdravstvenem domu Celje danes začenjajo s cepljenjem proti sezonski gripi, cepiti se je mogoče tudi v Zdravstvenih postajah Štore in Vojnik. Cepljenje je priporočljivo za vse, ki se želijo zaščititi proti gripi, še zlasti pa se priporoča ogroženim skupinam.

Cepljene proti sezonski gripi še posebej priporočajo ogroženim skupinam. To so starejši od 65 let, kronični bolniki, majhni otroci in njihovi družinski člani, nosečnice, posamezniki, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično zdravljenje ter zdravstveni in drugi delavci, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Cena cepljenja za odrasle in otroke stare 6 mesecev in več je 14 evrov, za kronične bolnike, nosečnice, starejše od 65 let in izredno debele ITM > 40 pa je cepljenje brezplačno.