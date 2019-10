CELJE Začelo se je sojenje nekdanjima policistoma

Celjsko okrožno sodišče je danes začelo glavno obravnavo zoper brata Darka in Maria Nikolića. Nekdanja policista sta obtožena zlorabe uradnega položaja in pravic, saj naj bi na lastno pest in za svojo korist preganjala preprodajalce na velenjskem območju.

Leto dni je, kar je sodišče opravilo predobravnavni narok, ki se je zavlekel zaradi ugotavljanja zakonitosti dokaza – videoposnetka Emila Mujčića, enega od oškodovancev, ki je po nasvetu celjskega odvetnika na skrivaj snemal predajo denarja Dariu Nikoliću.

Brata krivdo zavračata in se branita, da je šlo za maščevanje enega od policijskih ovaduhov, kakor tudi za način policijskega dela.

Sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je zaradi slabe kakovosti zvoka odredila strokovni prepis zvoka, sojenje pa se bo nadaljevalo v drugi polovici novembra.

Več preberite v Celjanu.

PŠ