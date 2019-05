Celje: Za Veronikino nagrado več kot 300 pesniških zbirk

Letos bodo v Celju podelili že 23. Veronikino nagrado. O tem, kdo bo letos na Starem gradu v Celju prejel nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta v Sloveniji, bo odločala strokovna žirija, ki ji predseduje literarni kritik in urednik Igor Divjak.

Na trenutnem seznamu sta 302 naslova pesniških zbirk, ki so izšle od lanskega junija do vključno letošnjega maja. Nekaj jih je še v tisku in če bodo izšle do konca maja, jih bo žirija uvrstila v izbor. Nominirance bodo izbrali do sredine julija, Veronikino nagrado pa bodo podelili konec avgusta.