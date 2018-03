CELJE Za smrt Mariborčana ovadili Celjana

S Policijske uprave Maribor so sporočili, da so kazensko ovadili 35-letnega Celjana, sicer starega znanca policije, ki naj bi bil kriv za smrt deset let mlajšega Mariborčana. Zabodel ga je v pretepu pred enim od gostinskih lokalov štajerske prestolnice v začetku letošnjega leta.

Za povzročitev posebno hudih telesnih poškodb, ki imajo za posledico smrt, Celjana lahko doleti do 15 let zapora oziroma toliko, kot je zagrožena kazen za umor.

Mariborski policisti sicer dopuščajo tudi možnost prekoračenega silobrana, kar je omilitveno zakonsko določilo in za kar bi mu na sojenju, če bo spoznan za krivega, lahko izrekli precej milejšo kazen, vendar odločitev prepuščajo sodišču. Po zadnjih dosegljivih podatkih osumljenega zdaj še niso prijeli, so pa pri njem na začetku preiskave opravili hišno preiskavo in ga takrat privedli, vendar je bil skupaj s še dvema osumljencem kmalu izpuščen.

P.Š.