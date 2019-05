CELJE Za pokalni finale znatno okrepljene policijske enote

Celjska policija bo nocojšnji nogometni finale med Mariborom in Olimpijo pričakala z znatno okrepljenimi enotami. Izkušnje iz preteklosti so že bile slabe, gre pa za prireditev visokega tve ganja.

Poleg povečanega nadzora na štadionu in okolici bo policija pozorna tudi na morebitne izgrede v drugih delih mesta. Ni še tako dolgo, kar so nemški navijači razdejali središče Celja, pa tudi od izgredov na železniških postajah v Celju in Štorah, ko so Viole in Green Dragonsi poškodovali vlak, ni tako daleč.

Celjskim policistom in specialcem bodo na pomoč priskočili kolegi iz drugih uprav ter policijska konjenica, s helikopterjem bodo opravljali nadzor iz zraka. Število mož na terenu bo odvisno od razvoja dogodkov.