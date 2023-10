CELJE: Za Krkleca tožilstvo zahteva 30 let zapora

Na celjskem okrožnem sodišču so sklenili glavno obravnavo za 67-letnega Branka Krkleca, obtoženega umora konjiških sodnih izvršiteljev 27-letnega Aleksandra Klementa in 42-letne Nataše Zadravec Klement. Nameravala sta odpeljati vozilo obtoženčeve žene, ki je že bilo zaseženo in bi naslednjega dne moralo na dražbo.

Tožilka Maja Lajh je za vsako žrtev zahtevala po 28 let zapora oziroma enotno kazen 30 let zapora. Sodbo mu bodo izrekli v petek.

Danes je strokovno mnenje na predlog obrambe podala še izvedenka za toksikologijo Majda Zorec Karlovšek, ki je potrdila, da količina zaužitega alkohola pri obtoženem ni bistveno vplivala na njegovo zavest, pri čemer je upoštevala tudi obtoženčevo toleranco na alkohol.

Obtoženi vztraja, da je bil na svoji domačiji v Škofiji pri Šmarju napaden, saj je pokojni Klement vanj usmeril curek razpršilca, samega streljanja pa se ne spominja. Žrtvi sta bili ustreljeni z razdalje pol drugega metra oziroma 40 centimetrov.

Vse druge dokazne predloge obrambe je sodnica Gordana Malovič zavrnila.

