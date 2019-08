CELJE Za Branka Mrkuna novo sojenje

Višji sodniki so razveljavili sodbo Celjanu Branku Mrkunu, ki je na prvi stopnji marca dobil dve leti in štiri mesece zapora zaradi ugrabitve nekdanje partnerke.

Ugotovili so namreč bistvene kršitve kazenskega postopke, saj je Mrkunu sodila sodnica Lidia Kralj, ki mu ne bi smela, saj je okrajna sodnica in bi se po treh letih morala vrniti na okrajno sodišče. Tja so jo hkrati s še dvema sodnicama medtem že premestili, primer pa bo dodeljen drugemu sodniku.

Obtoženi krivdo vseskozi vztrajno odvrača in trdi, da si je oškodovanka vse izmislila. Tudi to, da naj bi jo ugrabil in jo v avtu z vrvjo privezal na ročico ročne zavore, nato pa odpeljal na objekt v Lešje, ki ga sodišče v razdružitvenem postopku dodelilo partnerki. Od nje naj bi z grožnjami in silo nato izsilil obljubo, da bo imetje prepisala nanj.

PŠ