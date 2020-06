CELJE Za Abramova končana sodna preiskava

Okrožno državno tožilstvo v Celju je od preiskovalnega oddelka tukajšnjega sodišča prejelo primer Sebastiena Abramova, ki ga organi pregona pr eiskujejo zaradi domnevnega umora (iz koristoljubja) takratne partnerke Sare Veber iz Pernovega pri Žalcu, sicer pa je bolj znan po aferi »odrezana roka« z Julijo Adlešič.

Tožilstvo mora zdaj pretehtali možnosti za vložitev obtožnice, lahko odredi dodatna preiskovalna dejanja, bodisi zavrže primer. V kolikor bo vložena obtožnica, ni nujno, da se bo Ljubljančan moral zagovarjati za umor.

Kot je znano, je Sara pred dobrimi petimi leti na svojem domu omahnila pod strelom iz njegove puške, ki jo je čistil. Krogla jo je zadela naravnost v srce. Sprva so dogodek obravnavali kot nesrečo, šele kasneje so prišle na dan druge okoliščine, zato so kriminalisti obnovili in razširili dejavnosti.

PŠ