CELJE Za 50 evrov podkupnine na sodišče

Celjska okrožna sodnica Barbara Žumer Kunc je danes opravila predobravnavni narok za Majdo Krajner iz Nazarij, obtoženo dajanja podkupnine. Tožilec Marko Borovnik ji očita, da je k vlogi za pridobitev štipendije za enega od sinov priložila 50 evrov.

Čeprav gre za skromen znesek, je vendarle zagrožena visoka kazen od enega do šestih let zapora in še globa. Nazarčanka je ugovarjala že na obtožnico, krivde sodnici ni priznala, dejala pa je, da sploh ne ve, kako je do vsega tega prišlo.

Več podrobnosti bo znano na glavni obravnavi, ki bo razpisana verjetno še pred sodnimi počitnicami.

PŠ