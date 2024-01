CELJE Z naročniškimi goljufijami povzročili vsaj112 tisočakov škode

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili 36-letnika z območja Žalca, ki je z dvema sostorilcema osumljen 56 kaznivih dejanj goljufije, tatvin, poneverb in neupravičene uporabe tujega premoženja.

Oškodovancem je po doslej zbranih podatkih povzročil za več kot 112 tisočakov gmotne škode.

Policiste so iz ene od celjskih poslovalnic, kjer se ukvarjajo s prodajo mobilnih telefonov in sklepanjem naročniških razmerij, obvestil, da jih je v zadnjem obdobju za najmanj 30.000 evrov oškodoval moški, ki je v imenu pravnih oseb (nekatere od njih so že v stečaju) sklepal naročniške pogodbe in si s tem pridobil ugodnosti za nakup mobilnih telefonov višje cenovne vrednosti.

Pri tem je zlorabil tudi osebne podatke več oseb in v njihovem imenu pri spletnem podjetju najemal kredite. Za plačilo kreditnih obveznosti je podjetje v nadaljevanju bremenilo oškodovance.

PŠ