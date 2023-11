CELJE Vrača se erotični sejem

V Celju so včeraj predstavili vsebino erotičnega sejma, ki se po štirih letih znova vrača na sejmišče Golovec.

Sloverotika je najprodornejša prireditev Celjskih sejmov, obiskovalci si jo bodo lahko ogledali prihodnji petek in soboto. To bo že trinajsta izvedba, poleg živega programa znova pripravljajo obsežno ponudbo erotičnih pripomočkov in igračk.

Organizatorji so tokrat v ospredje postavili mehkejše vsebine, kakor tudi izobraževalni del v smislu ozaveščanja o varni spolnosti.

Sloverotiko bosta popestrila tudi edini slovenski porno igralec in producent pod umetniškim imenom Mr. Riddle (to bo zanj sploh prvi nastop v živo), hrvaška pornesa Sweet Mery, evropska prvakinja v seksu, za dekleta so v goste povabili skupino Eros boys.

PŠ