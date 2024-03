CELJE Voznik začetnik več kot dvakrat prehiter

Že je kazalo, da bo vsaj ta teden minil brez divjanja na cesti, ko so celjski prometni policisti na celjski zahodni obvoznici (na naslovni sliki) v smeri Levca zjutraj ujeli voznika začetnika, ki je po magistralni cesti pripeljal s hitrostjo kar 149 kilometrov na uro.

Na tem odseku je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro. Poleg prepovedi vožnje in obdolžilnega predloga so mu izrekli 1200 evrov globe in pripisali 18 kazenskih točk, zato je ostal brez vozniškega dovoljenja.

Neprilagojena hitrost je še vedno eden najpogostejših vzrokov prometnih nesreč, zato policisti opozarjajo, naj vozniki hitrost prilagodijo omejitvam ter svojemu, izkušnjam in razmeram na cestah.

PŠ