Celje: Volivci so se odzvali pozivu, naj pridejo na volišča

Po trenutnih podatkih okrajne volilne komisije je skupna lista SDS in SLS v 5. volilni enoti – Celje prejela 27,78 odstotkov vseh glasov, Socialni demokrati 18,85, Lista Marjana Šarca 14,93 in Nova Slovenija – Krščanski demokrati 8,61 odstotka vseh glasov. V Celju so se volivci očitno odzvali pozivu, naj pridejo na volišča, saj se je volitev v volilni enoti Celje udeležilo slabih 27-odstotkov volivcev. Udeležba je bila boljša kot pred petimi leti, ko se jih je na volišča odpravilo nekaj več kot 22 odstotkov. V volilnem okraju Celje I je bila volilna udeležba 25,41-odstotna (kar je za dobre štiri odstotke več kot leta 2014), v volilnem okraju Celje II pa 26,64-odstotna (kar je za dobre tri odstotke več kot pred petimi leti).