CELJE VOJNIK DOBRNA Beg pred policisti se je končal na travi

Celjski policisti so po več kilometrih zasledovanja prijeli 26-letnega voznika, ki ga bodo ovadili zaradi nevarne vožnje, avto pa so mu odvzeli.

Kot so danes sporočili s celjske policijske uprave, ga je patrulja prejšnji teden opazila na območju Vojnika. Na znake za zaustavljanje se ni zmenil, temveč je začel bežati v smeri Višnje vasi in Dobrne, pri tem pa z nevarno vožnjo ogrožal več udeležencev v prometu.

»Ko je zapeljal na parkirišče trgovine, sta nameravala z njim izvesti postopek, vendar ju je obvozil, trčil v eno od tam parkiranih osebnih vozil in odpeljal v smeri Višnje vasi. Med divjo vožnjo in bežanjem pred patruljo je večkrat huje kršil cestno prometne predpise. Med drugim ni upošteval semaforjev, ogrožal pešce na prehodih za pešce, vozil z neprilagojeno hitrostjo, vozil po levi strani vozišča, z vožnjo ogrožal delavce, ki so na relaciji proti Dobrni urejali vozišče ter ogrožal nasproti vozeče voznike. Prav tako ves čas vožnje ni upošteval znakov policistov za ustavljanje«, so navedli.

Beg se je končal na makadamski poti oziroma gozdni vlaki, kjer je obstal na travniku. Na avtu je imel tablice, ki pripadajo drugemu vozilu.

PŠ