CELJE Vložena obtožnica za umor na Polzeli

Tri mesece in pol po strahovitem umoru na Polzeli, ko je 43-letni Andrej Vrščaj (na sliki) na domačem vrtu s sekiro pokončal 69-letnega soseda Vinka P., sicer partnerja svoje matere, so celjski tožilci spisali in vložili obtožnico.

Vrščaj se bo moral zagovarjati za umor, čeravno je v prvih dneh po dejanju kazalo na uboj, za kar je zagrožena polovico manjša kazen. Ključen je bil prepir v kuhinji, ko je prišlo do prepira med storilcem in žrtvijo, kar so preiskovalci še posebej skrbno preučili. Po dejanju je storilec pobegnil v Avstrijo, kjer se je v Pliberku predal tamkajšnjim policistom.

Predobravnavni narok bi – glede na nekoliko spremenjene pandemijske okoliščine – lahko razpisali še pred poletjem. Grozi mu najvišja kazen – 30 let zapora.

Več preberite v Celjanu.

PŠ