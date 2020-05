CELJE Vložena obtožnica za TEŠ-6

Specializirano državno tožilstvo je na celjsko okrožno sodišče vložilo obtožnico v zadevi TEŠ-6. Gr e za enega najodmevnejših primerov v zadnjih letih, saj naj bi nastalo kar za okoli milijardo evrov gospodarske škode.

Obtožnica za zlorabo položaja pri gospodarski dejavnosti in za pranje denarja se nanaša na dvanajst fizičnih in dve pravni osebi, v obeh primerih obtoženci prihajajo tudi iz tujine. Obsega več kot 1300 strani in še 45 prilog tožilstva, gradiva je za okoli 140 tisoč strani, potrebno je bilo opraviti prevod v francoski in nemški jezik.

Vodstvo sodišča razumljivo še ne more določiti datuma in začina začetka sojenja, saj gre za bržčas najzahtevnejši primer, kar jih je priromalo na celjske sodne klopi. »Čeprav smo se na sodišču obravnavanja te obsežne in zahtevne zadeve lotili takoj, z vso resnostjo in po svojih najboljših zmožnostih, pa je že sedaj mogoče napovedati, da bo reševanje tega primera zagotovo terjalo določen čas«, pojasnjuje predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli.

PŠ