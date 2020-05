Celje: Veliko zanimanje za spletno razstavo

V Zvezi kulturnih društev Celje so v sodelovanju s Šolo za hortikulturo in vizualne umetnosti ter Javnim skladom za kulturne dejavnosti pripravili prvo spletno razstavo likovnih del, ustvarjenih na 2. delu likovne kolonije »zima – pomlad – poletje – jesen«.

Tokrat so slikarji in fotografi upodabljali podobe na temo POMLAD sami, v svojem domačem okolju ter jih poslali v elektronski obliki na naslov organizatorja, nato pa so oblikovali prvo spletno razstavo.

Velik odziv

S svojimi deli se odzvalo kar 49 ustvarjalcev iz vse Slovenije, od Lendave do Primorja ter od Gorenjske do Koroške in Dolenjske. Mentor likovne kolonije likovni pedagog in slikar Tomaž Milač iz Celja, ki običajno strokovno spremlja slikarje pri njihovem slikanju v parku, pa je tokrat podal kratko pisno mnenje – kritiko slikarjem njihovega poslanega dela.

Spletno razstavo, kjer si poslana dela lahko ogledate po zaporedju objavljenega seznama, je postavil tajnik ZKD Celje Sebastjan Volavc. Takoj, ko bodo razmere omogočale, bodo pripravili tudi klasično (fizično) razstavo vseh del na Šoli za hortikulturo in vizualno umetnost Celje. (UC)