Kljub nepredvidljivemu vremenu prejšnji teden so minuli četrtek v Kavarni pri Nejcu pripravili poletni večer s celjsko pevko Anabel. Slovenska glasbena scena jo je spoznala kot energično in samosvojo umetnico ter odlično vokalistko in takšen je bil tudi njen tokratni koncert.

