Celje: V zdravstvenem domu z delom začenjajo vse ambulante

V Zdravstvenem domu Celje danes začenjajo z delom v vseh obstoječih ambulantah, ki v času epidemije niso delovale. Obseg naročenih bo naraščal počasi in postopoma, saj bo v prvi fazi naročenih le nekaj bolnikov na dan na posamezno ambulanto. Naročeni pacienti bodo izbrani po presoji zdravnika, ostale bodo obravnavali kot do sedaj.

Vse aktivnosti, ki so jih pripravili za delo v ambulantah, so prilagojene zmanjšanju tveganja za okužbo s koronavirusom. Pripravili so protokole, ki zahtevajo preverjanje zdravstvenega stanja pacienta, zračenje ambulantnih prostorov, upoštevajo se velikost čakalnic ter čiščenje in razkuževanje stičnih točk ter aparatur. Vsaka ambulanta naroča svoje paciente, ki so zdravi, naročanje pa je načrtovano v dovolj dolgih časovnih intervalih. Uporaba zaščitne maske je obvezna za vse.

Paciente o terminih pregledov obveščajo preko SMS sporočil ali e-pošte. S tem obvestilom bodo bolniki na triaži ob vstopu dokazovali, da so naročeni. V kolikor pacienti nimajo mobilnega telefona ali e-naslova, se bodo primeri reševali sproti. Bolnikov s prehladnimi znaki ali z vročino v ZD Celje še vedno ne obravnavajo. Te še vedno obravnava »COVID ambulanta« v UC Celje.