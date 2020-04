Celje: V zdravstvenem domu in bolnišnici začele z delovanjem specialistične ambulante

V Zdravstvenem domu Celje so začele delovati ambulante psihiatrije, RTG, pulmologije, kardiologije in fiziatrije. Bolnike bodo na preiskavo poklicali in jim določili datum ter uro pregleda. Pred vstopom v zdravstveni dom bodo vsi pregledani, saj je vstop dovoljen le bolnikom brez znakov akutne okužbe dihal. V kolikor bo kdo od klicanih pacientov bolan, mu bodo zagotovili drug termin.

Tudi v Splošni bolnišnici Celje začenjajo s postopnim večanjem izvajanja nenujnih zdravstvenih storitev. Termini, ki so jih pacienti dobili pred razglasitvijo epidemije ne veljajo več. Pripravljeni so novi čakalni seznami, po katerih bodo pacienti klicani en delovni dan pred načrtovano obravnavo v specialističnih ambulantah. V celjski bolnišnici zato vse paciente pozivajo, da ob klicu medicinskega osebja navedejo prave in resnične podatke o svojem zdravstvenem stanju in o zdravstvenem stanju svojcev s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu.