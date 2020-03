CELJE V zaporu ustavili tudi vse zunaj zavodske ugodnosti

O b izbruhu pandemije so v socialnem smislu še posebej izpostavljeni zaporniki in priporniki, saj jim je gibanje zdaj še dodatno omejeno.

Za zdaj v celjskem zaporu ni večjih pritožb, čeprav zaprte osebe večinoma ostajajo v celicah, kajti delo v zaporniških delavnicah so ustavili, možnosti razgibavanja pa so zelo omejili.

»Stanje v zaporu je zaenkrat stabilno, obolelih ni, vse zaprte osebe smo z letaki ali ustno seznanili s stanjem v državi in o razglašeni pandemiji«, je dejal direktor zapora Zoran Remic. Glede ukinitve obiskov in drugih ugodnosti pa: »Prekinili smo stike z vsemi zunanjimi organizacijami, ki so izvajali aktivnosti v našem zavodu. Prekinjeni so vsi obiski in zaustavljene vse zunaj zavodske ugodnosti, vključno z izhodi.«

Za osebje poleg standardnih samozaščitnih ukrepov (umivanje in razkuževanje) niso odredili posebnih mer. Skafandrov ne uporabljajo, mask ne nosijo ves čas, stalno razkužujejo prostore.

Remic dodaja, da se bodo v zavodu v zvezi z načinom preživljanja vsakdanjika zaprtih oseb še pogovorili in jim skušal kar najbolj olajšati prestajanje kazni v obstoječih razmerah. Morda jim bodo omogočil nekaj aktivnosti na svežem zraku, vse oblike dela v skupinah pa so zaustavili.

PŠ