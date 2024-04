CELJE V zaporu obeležili 60 let ZPMZKZ

V celjskem zaporu so s krajšo slovesnostjo, ki so jo skupaj pripravili zaporniki in zaposleni, obeležili 60-letnico Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora.

Ta je leta 1964 nastal iz takratne zunanje enote mariborskega kazensko poboljševalnega doma. Danes deli usodo večine slovenskih zaporov, ki jih pesti prezasedenost. Namestitvene zmogljivosti so v Celju presežene za 18 odstotkov, ob tem pa se že vrsto let soočajo z veliko kadrovsko stisko, saj zadnja štiri leta niso uspeli zaposliti štirih pravosodnih policistov

PŠ