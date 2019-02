CELJE V Turški mački nadaljevanje hotelirstva

Celjski mestni svetniki so podali soglasje k nakupu propadajoče zgradbe hotela Turška mačka, ki je do stečaja bila v lasti družbe Domine. Kot smo že poročali, je Mestna občina Celje uveljavila predkupno pravico in hotel odkupila za dobrih 521 tisoč evrov.

Celjska občina si bo prizadevala obuditi hotelirsko dejavnost Turške mačke, kajti ne gre prezreti dolgoletne in bogate tradicije. Po vsej verjetnosti bodo objekt najprej obnovili, nato pa ga oddali zanesljivemu najemniku, ki bo imel vizijo ter potrebne gostinske in hotelirske izkušnje.

PŠ