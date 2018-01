CELJE V sojenju očetu koroških dečkov zaslišali ključno pričo

Kazenski senat celjskega okrožnega sodišča je v sojenju Velenjčanu Romeu Bajdetu danes zasliševal starša in sestro pokojne Lidije Škratek in ključno pričo – njenega nekdanjega ljubimca Aleša Mikeka. Umor se je zgodil v noči na 27. december 2015.

Mikek je v enomesečni vezi, ki jo je gledal bolj kot avanturo, imel več težav z obtoženim Bajdetom, kakor pa prijetnih trenutkov z Lidijo, ki je bila zadnji teden pred umorom precej molčeča. Kakor je dejal, zaradi otrok, koroških dečkov, ni imela moči zapustiti partnerja, čeprav ji je ponudil namestitev, a bi se v tem primeru rajši zatekla k staršem v Pameče.

Niti Lidijina starša in sestra – razen kančka ljubosumja in posesivnosti – niso opazili kakšnih napetosti med partnerjema, jim je pa o tem nekaj malega zaupala Lidija. Sojenje se v ponedeljek nadaljuje z zaslišanjem štirih prič (doslej so jih zaslišali že 31), za eno je odrejen prisilni privod, do konca meseca bosta pred senat stopila še izvedenca za psihologijo in psihiatrijo.

P.Š.