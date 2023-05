CELJE V SBC evropski dan ozaveščanja o srčnem popuščanju

Tudi v celjski bolnišnici so danes obeležili evropski Dan srčnega popuščanja.

V avli, kletni predavalnici in kardiološkem centru so pod vodstvom bolnišničnega kardiološkega oddelka vse do zgodnjega popoldneva izvajali prikaze in predavanja strokovnjakov z nasveti, kako vsakodnevno skrbeti za svoje srce, postavili so tudi priložnostno stojnico, ki je bila zelo dobro obiskana.

Težave s popuščanjem srčne mišice se najpogosteje pojavijo pri starostnikih in to takrat, ko ta ni več sposobna prečrpati dovolj krvi, tisti hip pa se v telesu aktivirajo zaščitni mehanizmi, kar občuti bolnik.

PŠ