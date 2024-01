CELJE V pričakovanju zaostritve stavke povečan pritisk na urgenco

V Splošni bolnišnici Celje naj bi zdravniško stavko predvidoma zaostrili z doslednim upoštevanjem obstoječih omejitev.

Preklic soglasij za nadurno delo, ki ga napovedujejo v nekaterih drugih zdravstvenih ustanovah, po besedah direktorja bolnišnice Dragana Kovačiča (na sliki spodaj) za zdaj ne bo, bi se pa to lahko zgodilo, če bi se stavka še nadaljevala.

V Celju so doslej odpovedali približno desetino posegov in pregledov, akutno obolele in poškodovane osebe bodo še naprej obravnavali normalno. Kot je sinoči v Odmevih dejal Kovačič, pri stavki ne gre le za denar, temveč je izpostavil varno obravnavo pacientov.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so povečan obisk zabeležili tudi v celjskem urgentnem centru. Na kirurškem delu so zadnji vikend obravnavali več kot 200 pacientov, od tega 120 zaradi poškodb ob padcu na snegu in ledu.

Največ je zlomov zapestja ter zlomov in zvinov gležnja. Pritisk na urgenco je bil petino večji glede na predhodni konec tedna in kar za polovico nad tistim pred 14 dnevi.

Čeprav so zdravniške ekipe zaradi stavke okrepljene, so se podaljšali časi čakanja na zdravstveno obravnavo. Internistične oddelke ta čas polnijo tudi bolniki z gripo in drugimi virusnimi obolenji, ki so nevarna za otroke in starejše s kroničnimi obolenji.

PŠ