CELJE V MNZC na ogled svojevrstna glasbena zakladnica

V Muzeju novejše zgodovine Celje danes odpirajo razstavo Za domovino z rockom naprej. Gre za svojevrstne vzporednice med slovenskimi in srbskimi ustvarjalci te glasbene zvrsti, ki si počasi, čeravno neradi to priznamo, utira pot v muzeje.

Pobudo celjskim muzealcem so pred letom dni dali beograjski kolegi oziroma Miroslav Cvetković, basist skupine Bajaga i Instruktori, ki je v Beogradu že zagnal projekt Rock muzeja Srbije.

»Prišli so s pobudo, da bi razstava gostovala pri nas, a smo hitro ugotovili, da je vsebina za današnje čase malce preozka, zato smo na temeljih njihove zbirke zasnovali novi projekt«, je pojasnil direktor MNZC dr. Tonček Kregar. Glavni avtor razstave kustos Sebastijan Weber poudarja, da ta ni samo celjska in vseslovenska, temveč tudi mednarodna. »Predstavljamo tiste skupine in glasbenike, ki so pustili pečat, bodisi avtorski ali zaradi same pojavnosti. Zajeli smo obdobje od leta 1964 do razpada nekdaj skupne države.«

Ra zstava bo na ogled do sredine novembra, gre pa za projekt in pristop, ki bi ga glasbeni sladokusci nikakor ne smeli spregledati.

PŠ