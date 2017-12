Celjska občina se je že lotila prenove in gradnje 536 metrov dolge sprehajalne poti vzdolž Savinje. Vzdolž poti so zasadili lipovce, ki sodijo med avtohtono ter medonosno drevesno vrsto in bodo poleg osmih divjih kostanjev na začetku in koncu sprehajalne poti krasili nov mestni drevored.

Poleg 77 lipovcev so na željo Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije na obeh koncih drevoreda posadili še po dva para navadnih divjih kostanjev. Za nakup dreves in zasaditev so odšteli 25 tisoč evrov.