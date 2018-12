Celje v letu 2018: Kaj je zaznamovalo minulo leto?

Začetek leta 2018 je prinesel podražitve izpitov, interneta, televizije in telefonije. Razpadajočo hišo na Mariborski 39, ki je več let kazila podobo Mariborske ceste, Romi pa so tam v nevzdržnih razmerah bivali desetletja, so podrli. Vlada je v začetku leta dala soglasje k razrešitvi mag. Marjana Ferjanca z mesta direktorja celjske bolnišnice. Svet bolnišnice je sredi lanskega novembra sprejel sklep o razrešitvi zaradi očitkov o nepripravi finančnega načrta in nepravilnostih pri preračunu plač. Že v začetku leta je bila večina aktualnih županov s Celjskega prepričanih, da bodo na jesenskih lokalnih volitvah vnovično kandidirali, na boj za državnozborske volitve pa se je začel pripravljati tudi dr. Vinko Gorenak, ki je v prostorih Mestnega odbora SDS odprl poslansko pisarno.

Naj Celjan 2017 je postal Tomaž Benčina, predsednik uprave Cinkarne Celje, celjskemu profesorju francoskega in angleškega jezika Slavku Deržku je uredništvo časopisa Celjan podelilo priznanje za življenjsko delo.

Zakon o sanaciji

Pisali smo o razkritju številnih nepravilnosti v eni od celjskih avtošol. Anonimni inštruktor vožnje nam je razkril nekatere nepravilnosti v avtošolah na Celjskem. Nova direktorica Splošne bolnišnice Celje je postala Margareta Guček Zakošek. Tudi iz Celja se je v Ljubljano napotilo kar osemnajst avtobusov stavkajočih v vzgoji in izobraževanju. Milko Škoberne, nekdanji okrožni kazenski sodnik, je odslužil petletno zaporno kazen. Poslanka Janja Sluga je ob vložitvi zakona v parlamentarni postopek pojasnila, da predlog omogoča takojšnje reševanje problematike sanacije na širšem območju Celja, na katero Celjani čakajo že desetletja. Celjani so se seznanili s projektom visečega mostu med Miklavškim in grajskim hribom, ki je kasneje postal tudi tema predvolilnih soočenj. Celjski policisti so aretirali združbo, ki naj bi bila povezana z oboroženimi ropi na Celjskem, celjska skupina Nude je praznovala 25 let, Glasbena šola Celje je s spektakularnim koncertom obeležila 110 let javnega glasbenega šolstva v Celju.

Veliko pozornosti namenjene zdravstvu

Številne Celjane so zmotile domnevne nepravilnosti pri zamenjavi osebnega zdravnika v celjskem zdravstvenem domu. Pacienti so vabila za zamenjavo zdravnika po njegovem odhodu dobili kljub dejstvu, da je bila ambulanta že praktično polna. Vlada RS je v svoje investicijske načrte uvrstila nadomestno novogradnjo Splošne bolnišnice Celje. Med znanimi celjskimi kandidati in kandidatkami za poslance so prevladovale predstavnice ženskega spola. Častna meščanka knežjega mesta je postala Lila Prap. V bivši drevesnici v Medlogu je zakupnik zemljišča posekal številna drevesa, ker naj bi napačno tolmačil podpisano pogodbo.

Obnovljen Lanovž

Pri I. osnovni šoli so namenu predali novo telovadnico, ki je bila poleg prenove Muzejskega trga največji projekt, ki je potekal v mestu. Splošna bolnišnica Celje je pripravila program sanacije, končana so bila sanacijska dela na ploščadi pred kavarno Miško Knjižko in v podhodu po železniško progo pri celjski pošti. Referendum ‘drugi tir’ je zaznamovala slaba volilna udeležba. Izletnik Celje se je pridružil v enotno organizirano družbo Nomago. V obnovljenem dvorcu Lanovž so odprli specialistično kliniko, Društvo Beli tiger je odpovedalo dobrodelni koncert na Špici, na predsednika se je še pred tem vsul plaz obtožb glede zadrževanja denarja s prejšnjega koncerta. Celje je na državnozborskih volitvah dobilo dva poslanca, Janjo Sluga, ki je mandat nastopila že drugič, in Željka Ciglerja.

Zvezdnik Burak je osvojil srca Celjank in povzročil prometni kolaps v mestu. Celjska občina je napovedala uvedbo javnega potniškega prometa v mestu z ugodnimi cenami prevozov, dočakali smo tudi obnovo skakalnic na Šmartinskem jezeru, ceste Celjska koča–Svetina, železniške postaje, letnega kopališča in zamenjavo zemljine na otroškem igrišču pri vrtcu na Aljaževem hribu. Na Lopati se je zrušila polovica hiše, stanovalce so preselili. Pacienti Urgentnega centra Celje so v nenujnih primerih od poletja naprej samoplačniki. Celjski škof Stanislav Lipovšek je pri svojih 75 letih papežu ponudil prenehanje službe, slednji jo je sprejel.

Lokalne volitve brez sprememb

Tuji strokovnjaki, ki so po naročilu Cinkarne Celje opravljali oceno onesnaženosti in vpliva na okolje, so ugotovili, da odlagališče v Bukovžlaku ne predstavlja negativnih vplivov, medtem ko onesnažena podtalnica vpliva na ekološko stanje vodotokov. Lani je bilo končno urejeno tudi varno prečkanje magistralne ceste v Košnici, po letih neuspešne prodaje Petrička pa so končno našli kupca. V Celju so postavili polnilno postajo za stisnjen zemeljski plin, ki bo polnila mestne avtobuse, kolesarji pa imajo sedaj možnost javne izposoje koles. Ob Dečkovi cesti je zrasel še en nov trgovski center, tokrat Jager. Začeli so tudi s temeljito obnovo Celjskega doma, Celjske lekarne so praznovale 70-letnico od ustanovitve. Noč Modrijanov je znova dodobra stresla Celje, večjih pretresov pa niso prinesle lokalne volitve. Aktualni župan, Bojan Šrot, je zaprisegel še šestič zapored. Malce več sprememb je v mestnem svetu, saj je novih več kot polovica svetnikov in svetnic. Peter Pišek je postal podjetnik leta 2018, celjska občina pa je po večletnih sporih in nesoglasjih od Roberta Stepišnika odkupila Jezersko kraljico na Šmartinskem jezeru. Sicer pa so lahko Celjani v decembru obiskali številne dogodke v sklopu Pravljičnega Celja.