Zaradi posedovanja mamil in drugih nedovoljenih substanc bodo celjski kriminalisti kazensko ov adili 22-letnega Celjana.

Ob hišni preiskavi so s pomočjo službenega psa pri njem našli kokain in konopljo, ob tem pa še več tablet in ampul z nedovoljenimi snovmi.

Zasegli so mu tudi petardi nedovoljene znamke Cobra 8 (na sliki), za kar si je poleg kazenskega prislužil še prekrškovni postopek.

PŠ