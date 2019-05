Celje: V dveh letih razdelili 40 tisoč evrov

V Rotary klubu Celje – Barbara Celjska so predstavili humanitarno delo, ki so ga opravili v zadnjih dveh letih, ko so razdelili več kot 40.000 evrov. V klubu, ki trenutno združuje 32 članov, so cilji letošnjega rotarijskega leta približno enaki kot prejšnja leta. Kot je pojasnila Maja Ivančič, bodo decembra zagnali nov projekt, kjer bodo člani kluba čim več svojega časa skušali nameniti druženju z varovanci Doma sv. Jožef, jih tudi obdarovali, v naslednjih letih pa naj bi program razširili še na druge domove za starejše. Eden izmed pomembnih projektov kluba je soorganizacija mladinskega kampa ‘hendikepiranih’ v Ankaranu, kamor vsako leto pošljejo enega ali dva udeleženca.