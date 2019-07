CELJE V drugem delu opravili samo s Školnikom

Celjsko sodišče je v drugem delu predobravnavnega naroka za združbo, ki je obtožena trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, le tega lahko opravilo samo za Petra Školnika. Krivdo je – tako kot dan prej drugoobtoženi Robert Mramor in tretjeobtožena Maja Cank – zanikal. Za prvoobtoženega Jožeta Canka in preostale člane združbe je sodnik Marko Brišnik razpisal novi narok v drugi polovici avgusta. Obtoženim grozi do 12 oziroma do 15 let zapora.

Školnikova obramba je predlagala pregled hiše v Šentrupertu, v kateri so kriminalisti opravili hišno preiskavo, vendar obtoženi s tem naj ne bi imel nič, saj je objekt bojda dal v najem Mramorju.

Več preberite v prihodnji številki Celjana.

PŠ