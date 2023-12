CELJE V celjski bolnišnici odkrili spominsko obeležje

Na posebni slovesnosti so v avli poliklinike celjske bolnišnice včeraj popoldne odkrili spominsko ploščo, ki bo namenjena tistim, ki so s svojim delom, zgledom, požrtvovalnostjo, profesionalnim pristopom in lojalnostjo pripomogli k ugledu te zdravstvene ustanove.

Sprva bosta na obeležju imeni Rada Piliha in Frančiške Škrabl Močnik, kasneje jo bodo še dopolnjevali.

Primarij Pilih velja za začetnika moderne travmatologije v Celju, nekdanja strokovna direktorica SBC Škrabl Močnikova pa je prva vodila takrat novoustanovljeni oddelek za bolezni srca, ožilja in pljuč. Oba sta v ospredje postavljala skrb za kakovost in strokovnost zdravniškega dela.

PŠ