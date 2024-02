CELJE V bolnišnici še brez preklicev umikov soglasij

Po podatkih, ki smo jih pridobili zjutraj, v celjski splošni bolnišnici za časa zdravniške stavke še ni prišlo do preklicev umika soglasij za nadurno delo.

V ljubljanskem in mariborskem kliničnem centru (in še nekaterih drugih javnih zdravstvenih ustanovah) se je za ta korak odločilo okoli dva odstotka zdravnikov, ki so poprej umaknili soglasja.

Kot je znano, naj bi se zdravniška stavka, ki je najdaljša v zgodovini države, z marcem še zaostrila. Na nevarne posledice so pred dnevi opozorili tudi iz celjske bolnišnice, kjer bi se na nekaterih oddelkih utegnilo povsem ustaviti delo, težave pa se bodo najbrž pojavile tudi v urgentnem centru.

PŠ