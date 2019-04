CELJE Uroš Rotnik znova zavrača krivdo

Nekdanji direktor TEŠ-a Uroš Rotnik in hrvaški poslovnež Aleksander Hrkač sta na sodišču v Celju danes zavrnila krivdo za očitana jima kazniva dejanja oviranja dokazovanja, krive ov adbe in lažne izpovedbe. Za tretjo soobtoženo, Rotnikovo nekdanjo odvetnico Varjo Holec, bo sodišče predobravnavni narok opravilo v začetku maja.

Znova je bil v ospredju Rotnikov davčni dolg in s tem povezan obseg njegovega premoženje, tako kot lani pa se bo tudi ta proces vrtel okoli dokumenta, ki je izginil iz davčnega spisa. »Sami lahko vidite, kako je bil moj davčni spis voden, kako so se vodili dohodi žigi, koliko dokumentov vsebuje. Pridobite pregled notranje kontrole organov finančne uprave in boste videli, koliko nepravilnosti je že sam Furs ugotovil, nato si ustvarite sliko, kako je ta postopek potekal« odgovarja obtoženi Uroš Rotnik.

Glavna obravnava se začne 7. junija.

PŠ