CELJE Uroš Rotnik se vrača na sodišče

Na celjskem okrožnem sodišču v petek znova pričakujejo nekdanjega direktorja TEŠ-a Uroša Rotnika. Tokrat se bo na preobravnavnem naroku izrekel o očitanem mu kaznivem dejanju preprečitve dokazovanja, primer pa se nanaša na njegov poskus, da bi v davčnem postopku zabrisal sledi izvora svojega premoženja.

51-letnemu Rotniku bosta na zatožni klopi družbo delala njegova nekdanja odvetnica Varja Holec, ki jo tožilstvo bremeni krive ovadbe, ter hrvaški poslovnež Aleksander Hrkač, očitajo mu krivo izpovedbo.

Primer sega v obdobje, ko so kriminalisti zaradi suma dajanja podkupnin v projektu TEŠ 6 pregledali tudi Rotnikove osebne finance in videli, da znaša razlika med njegovimi uradnimi prihodki in premoženjem v letih od 2007 do 2011 skoraj pet milijonov evrov. Nekdanji prvi mož TEŠ-a ima več odprtih kazenskih primerov. Lanskega julija je na predobravnavnem naroku v Celju že zavrnil krivdo za obtožbe, da je ob obisku Fursa izmaknil listino s podatki, da ima v trezorju shranjenih 3,3 milijona evrov.

