Umrl je častni meščan Celja dr. Ivan Stopar. Bil je priznan, priljubljen in cenjen Celjan, ki je s trdim in vztrajnim delom organiziral in strokovno utemeljil spomeniškovarstveno službo najprej v celjski regiji, kasneje še drugod po Sloveniji.

Kastelolog Ivan Stopar je prejel tudi priznanje uredništva časopisa Celjan, ko so mu leta 2012 podelili poklon za življenjsko delo.

Stoparja bodo pokopali jutri na ljubljanskih Žalah.